Наталия Будински медзи найлєпшима наставнїками з бувшей Югославиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Асоцияция найлєпших наставнїкох з просторох бувшей Югославиї направела селекцию и вибор нових членох по напредок запровадзених критериюмох. Асоцияцию ,,Ann_EksYuˮ формовали висококвалитетни образовни лидере хтори порихтани позберац шицких наставнїкох ентузиястох зоз шицких жемох бувшей Югославиї.

За членох асоцияциї вибераю ше тоти наставнїки хтори ше визначую зоз свою роботу и познати су у своїх штредкох по нєсебичним закладаню и иновативним приступу ґу образованю.

Медзи вибранима наставнїками и Наталия Будински, професорка математики у керестурскей школи ,,Петро Кузмякˮ, а попри Наталиї, нашли ше и два наставнїци з општини Кула, єдна з општини Оджак и два зоз Зомбору – Александра Секулич, Економско-тарґовецка школа Кула, Тат’яна Ковачев, ОШ ,,Бора Станковичˮ Каравуково, Марияна Коларич, ОШ ,,Петефи Бриґадаˮ Кула, Лидия Неранджич Чанда, Ґимназия ,,Велько Петровичˮ Зомбор и Снежана Клепич, Ґимназия ,,Велько Петровичˮ Зомбор.

