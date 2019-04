У Зомборе будзе отримана розправа о НППР „АБЦ ФУД”

ЗОМБОР – Розправа о новим Напредок пририхтаним планє реорґанизациї (НППР) „АБЦ ФУД” з Руского Керестура, после длугшей павзи заказана по пияти раз за нєшка на 9 годзин у суднїци число 4 у Привредним судзе у Зомборе.

Поверителє зоз Руского Керестура, роботнїки и паприґаре ше находза у „Д” класи НППР, як нєобезпечени поверителє. На адреси керестурских поверительох остатнї три тижнї сциговали писма зоз Хладзальнї зоз поволанками за гласанє, а велї поверителє достали празни коверти без обвисценя.

Як дознаваме зоз Здруженя паприґарох „Капсикум анум”, у консултацийох зоз адвокатку др Марию Йоксович котра их заступа, догварене же би кажди поверитель требал послац одвит на адресу суда. З оглядом же розправа уж одкладана штири раз, затераз нєт орґанизованого одходу зоз валалу, а анї интересованя поверительох.

Перша розправа о новим НППР була заказана, а потим одложена 16. юния 2017. року, потим є одкладана ище три раз – 17. октобра 2017, 1. децембра 2017, а остатня одложена 17. януара 2018. року од кеди цала ситуация так повесц на мированю. Зоз предкладаньом нового НППР застановени стари НППР котри важел по перши квартал 2017. року кед источашнє застановене и виплацанє поглєдованьох у складзе з нїм.

По старим НППР поверителє од першобутного длуства ше одрекли 40 одсто вредносци, цо требало буц виплацене на 10 рати през пейц роки, медзитим виплацанє застановене уж на трецей и штвартей рати. По новим НППР, поверителє би ше требали одрекнуц ище 60 одсто од нєвиплаценого длуства, и знова обчековац виплацованє на рати у интервалу од пейцох рокох, прецо за керестурских поверительох тота ситуация уж постала цалком безсмислова.

Адвокатка Йоксовичова зоз уложену жалбу на нови НППР ище на самим початку вимагала же би поверителє котри поглєдую длуство за паприґу и роботнїки були видзелєни до окремней класи, понеже у „Д” по такей системи гласаня буду прегласани од вельо векших поверительох. Медзи иншим вимагала прекладанє нового НППР на руски язик и же би ше оможлївело водзенє посупку на руским язику, пре численосц поверительох бешеднїкох руского язика.

