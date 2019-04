БЕОҐРАД – Промоция кнїжкох Михала Рамача „Дунайска рапсодия” и „Воланє ясних видоглядох” буду представени нєшка у Центре за културну деконтаминацию у Беоґрадзе.

О кнїжкох буду бешедовац писатель Светислав Басара, новинар Милан Чулибрк, социолоґ Алексей Кишюгас и автор.

Центер за културну деконтаминацию находзи ше на адреси Бирчанинова 21, а промоция почнє на 18 годзин.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)