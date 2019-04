У новим школским року будзе руске оддзелєнє у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Основна школа (ОШ) „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове до нового школского року войдзе богатша за ище єдно руске оддзелєнє, на радосц шицких занятих у тей школи, а и шицких родичох.

Того року до першей класи ОШ уписани вкупно 57-еро дзеци, од того осмеро дзеци уписани до рускей класи – пейцме хлапци и три дзивчата, а їх учителька будзе Єлена Кухар.

Школа у Дюрдьове уж роками ма праксу же учительки скорей урядового початку школского рока нащививюю предшколски дзеци у оводи. То їх перши контакт зоз учительку, а потим и дзеци нащивюю школу. То ше указало як добра пракса, бо на таки способ упознаваю Школу и обовязки котри их там чекаю.

