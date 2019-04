Дзе найсц пенєжи за такси

НОВИ САД – Вовторок, 16. априла, у Заводзе за културу войводянских Руснацох отримана перша порядна схадзка Роботного цела Националного совиту рускей националней меншини за нєрухомосци.

Схадзка отримана у преширеним составе, пре значносц точки на дньовим шоре – проблему хижи хтора купена пре тирваце ришенє дїловного простору наших двох значних институцийох – НВУ „Руске слово” и Заводу за културу войводянских Руснацох, хтори хвильково хаснує просториї нашей видавательней Установи.

Штредком марца зоз Городскей управи за будовательну жем и инвестициї, як гварел предсидатель Роботного цела за нєрухомосци Йовґен Мудри, сцигол Обрахунок доприношеньох за ушорйованє будовательней жеми у поступку видаваня ришеня о одоброваню виводзеня роботох за реконструкцию и пременку намени хижи у улїци Матици Сербскей. То обєкт дзе би ше по реконструкциї требал преселїц наш Завод за културу. Рахункох за доприношеня односно такси, виноши вецей як 1,8 милиони динари, а накадзи будзе вимирени, достанє ше будовательне дошлєбодзенє, цо значи же роботи на реконструкциї можу почац.

Як надпомнул предсидатель Роботного цела Йовґен Мудри, НВУ „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох два ключни институциї за будучносц Руснацох на тих просторох, та би у тим смислу ришованє проблему спомнутих видаткох требал буц приоритетни.

Нажаль, пре нови законски предписаня, наш Национални совит тот пенєж нє може уплациц зоз свойого буджета, та на схадзки заключене же би Роботне цело за нєрухомосци предложело Националному совиту же би винашол можлївосц уплацованя тей такси Городскей управи за будовательну жем и инвестициї.

На схадзки присуствовали и предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач, секретар Таня Арва Планчак и директорка Заводу за културу войводянских Руснацох Анамария Ранкович, як и члени Роботного цела Аня Делач и Марияна Колошняї.

