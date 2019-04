Представителє НС Руснацох нащивели коцурску оводу

КОЦУР –У Предшколскей установи „Герлїчка” у Коцуре вчера, 16. aприла, отримана схадзка представительох Националного совиту (НС) Руснацох зоз родичами дзецох котри ходза до рускей предшколскей ґрупи и котри од септембра почню ходзиц до першей класи.

Спред НС Руснацох на схадзку пришли предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач и член Одбору за образованє Ксения Бенце, а окрем родичох на схадзки присуствовали и виховательки котри робя у руских и мишаних ґрупох, як и учительки ОШ „Братство єдинство” з руских класох вєдно зоз школску библиотекарку Ксению Медєши.

Предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач родичом потолковал же на котри способ ше НС трудзи отримац руски оддзелєня у школох по наших местох и руски ґрупи у дзецинских заградкох. Тиж так, бешедовал о стимулацийох котри НС дава же би родичи котри маю дилеми, заш лєм уписали дзеци до рускей класи.

Ксения Бенце наглашела же ше нє шмело допущиц же би руску предшколску ґрупу припоєли ґу мишаней ґрупи и єден зоз приоритетох Одбору за образованє будзе отримованє чистей рускей предшколскей ґрупи у коцурскей оводи, а визначела и же треба пробовац формовац мишану руско-сербску ґрупу у Старим Вербаше, у Предшколскей установи „Слунечнїк”.

На схадзки було зауваги же подобну схадзку требало отримац скорей и же би було добре поволац и родичох чийо дзеци ходза до руских и мишаних ґрупох, без огляду на возрост дзецох.

