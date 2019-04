Дзецинска керестуска представа на Зонскей смотри

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзецинска представа „Кед ше босорка залюбиˮ Дома култури Руски Керестур Драмского студия „Артˮ режисерки Ксениї Бодянцовей пласовала ше на Зонску смотру дзецинскей театралней творчосци у Червинки на котрей буду бавиц седем представи.

Зоз 59. Општинскей смотори дзецинскей театралней творчосци „Ясна Витас – Лукичˮ селектор Владимир Надь Ачим окрем крестурскей представи вибрал и представу „Бон тон – добри тонˮ Театра „Стеван Сремацˮ зоз Червинки котру режирал Зоран Радулович по кнїжки Ясмини Петрович. Далєй ше пласовала и представа „Ключ мриїˮ Културного центра Кула, авторске дїло Слободана Ноґавици, и представа МКЦ „Непкерˮ зоз Кули „Пияни кральˮ Ласла Тибора, котру режирал Йожеф Пастор.

Окрем представох котри ше пласовали на зонску, на општинскей смотри по руски бавели ище представи „Гай фай принцезаˮ Людмили Шандаловей у режиї Нади Лендєровей у виводзеню КУД „Др Гавриїл Костельникˮ и представа по мотивох Шарла Пероа „Кандур у чижмохˮ, у режиї Наталиї Зазуляк и Лидиї Пашо, ОШ „Петро Кузмякˮ.

