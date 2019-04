У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У шеснастим тогорочним числу новинох „Руске слово” наш еґзарх кир Георгий Джуджар у пригодним напису шицким вирним повинчовал Вельку ноц.

Рубрика „Тижньовнїк” пише о финансийних бриґох з котрима ше зочує Национални совит Руснацох у своєй порядней роботи, а „Нашо места” зазначели Конференцию у Беоґрадзе на котрей свойо активносци и Руснацох представело Туристичне здруженє „Руски Керестур”. Попри тим, ту и вистка о сходу пчоларох у Коцуре, пририхтованьох за Манифестацию „Днї керестурскей паприґи”, док о розплєту длугорочней нєвигодней ситуациї у Хладзальнї „АБВ ФООД”, Сайме гортикултури у Ґосподїнцох и початку шатву у керестурским хотаре пише у рубрики „Економия”.

„Култура и просвита” свойо боки пошвецела Покраїнскей смотри рецитаторох у Сечню, розгварки зоз успишну професорку математики Наталию Будински и студентку Адриану Надь.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” нове предлуженє фельтону „Ґу 100-рочнїци од снованя РНПД-а”, як и написи о Мари Горняк з Коцура, док на бокох „Духовного живота”, медзи иншим, пририхтованя за Вельку ноц у керестурскей парохиї.

„Спорт” пише о резултатох наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох, резултатох младих рукометашох, а мож пречитац и розгварку зоз капитюеном ФК „Искра” з Коцура Дамяном Ґубашом.

Додатки у тим чишлє „Руске словечко” и „Дом и фамелия”, дзе и нове предлуженє „Женоблоґиї”.

