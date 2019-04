КУЛА – У рамикох Балканского центру за миґрациї и гуманитарни активносци ознова отворена Канцелария за безплатну правну помоц гражданом општини Кула.

Канцелария роби у будинку Совитовалїща за малженство и фамелию у Кули, на адреси Ленїнова 5, кажди роботни дзень од 8 до 12 годзин, а доступне и телефонске число 025/722-408.

