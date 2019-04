ВЕРБАС – Вельконоцна роботня у просторийох Културно-просвитного дружтва „Карпати” у Вербаше будзе отримана на соботу, 20. aприла, на 11 годзин.

Роботню будзе тримац Славица Мали, наставнїца руского язика, дзецом котри ходза на факултативне виучованє руского язика. През креативну роботню будзе бешедовац о вельконоцних обичайох, а дзеци буду рисовац, фарбиц писанки и учиц о традициї котра ше пестує през швета.

