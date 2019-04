У Страсним тижню, нєшка Желєни штварток

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурска парохия ше у тим Страсним тижню, интензивно на богослуженьох пририхтує за наиходзаце швето Пасху, Вельку ноц. Нєшка Вельки – Желєни штварток.

Вчера вечар, на Вельку стреду, у Катедралней церкви була остатня Служба Божа преждеосвящених дарох хтора ше служи стредами и пиятками у Вельким посце. Нєшка на Желєни штварток, тиж у Катедрали, на 19 годзин будзе Вечурня зоз Литурґию Василия Велького и обрядом умиваня ногох, хтору будзе предводзиц владика Георгий з домашнїма священїками.

На ютре, 19. априла Вельки пияток, на 8 годзин будзе Утриня зоз читаньом 12 страсних євангелийох, а на 15 годзин, Вечурня зоз покладаньом плащаници до гробу. Потим почина и Дзевятнїца до Божого милосердия.

На Вельку соботу, 20. априла, на 8 г. Єрусалимска утриня, а на 20 Пасхалне бдїниє – вечурня з воскресну утриню. На нєдзелю, 21. априла Воскресенє Христово – Пасха Служба Божа на 8 г. и на 10 Арихиєрейска зоз пошвецаньом паскох.

Владика Георгий будзе предводзиц и Вечурню на Вельки пияток, соботове Пасхалне бдиниє и нєдзельову архиєрейску Службу Божу.

