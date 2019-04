У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У емисиї „Добри вечар, Войводино”, на 20 годзин, госц будзе Адрияна Надь, успишна студентка Високей здравственей школи фаховних студийох у Беоґрадзе, котра будзе бешедовац о успихох и о награди хтору нєдавно достала.

Ту и прилог о проблематики реґистрованя польопривредних машинох, насампредз тракторох.

З нагоди наиходзацих шветох будзе емитована вельконоцну винчованку нашого владику кир Георгия Джуджара и приказани документарни филм „Чудо, чудо” о символох и обичайох вязаних за Вельку ноц.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)