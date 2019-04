Нєшка у Беоґрадзе стретнуце зоз Иваном Канюхом

БЕОҐРАД – У Студентским културним центру у Беоґрадзе, нєшка на 18 годзин, у орґанизациї здруженя Младих виглєдовачох Сербиї, Иван Канюх отрима презентацию под назву „Волонтерски камп на двох колєсох”, у рамикох програми „Путуєм и приповедам”.

Презентация нащивительом понукнє одвити на питаня о одходу на волонтерски кампи и цо их там очекує през власни приклад кед прешлого лєта на бициґли обишол Словацку и Австрию.

Студентски културни центер ше находзи у улїци Краля Милана 48, а о їх активносцох мож пречитац на www.skc.rs.

