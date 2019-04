Оддзелєнє за русинистику представене Руским културним центру

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру у Новим Садзе, стреду, 17. априла, представена робота Оддзелєня за русинистику Филозофского факултета у Новим Садзе.

Скорей Маткованя, а на паузи проби Младежскей фоклорней ґрупи, Анамария Рамач Фурман и Ана Римар Симунович спред Оддзелєня за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе, упознали присутних зоз болоньску систему студираня, предметами хтори ше виучує на основних студийох, як и о здобутей квалификациї и перспективох после студираня на Оддзелєню за русинистику. Медзи иншим, поведзене же ше окрем историї Руснацох и фахових предметох з язика и литератури, як и общих предметох, учи вецей странски язики, алє же єст и рижни звонканаставни активносци.

У краткей презентациї участвовали и студенти Тамара Салаґ, Лидия Костелник и Дарко Заґорац, и вони гварели же предносц студираня на Русинистики тота же ґрупи малочислени, та наставну материю лєгчейше звладац.

На стретнуцу представени и можлївосци хтори понука студиранє на Филозофским факултету, насампредз черанка студентох медзи универзитетами у вецей державох хтору оможлївює програма Еразмус +, а хтору вихасновал праве Дарко Заґорац.

Интересантне же ше и студенти хтори нє на Русинистики можу уписац на руски язик як странски язик.

(Опатрене 11 раз, нєшка 11)