Од нєшка по 3. май ярнї розпуст

СЕРБИЯ – За школярох основних и штреднїх школох у Сербиї нєшка, 19. априла, почина ярнї розпуст, а закончує ше на пияток, 3. мая, кеди перши наставни дзень по розпусту.

Ярнї розпуст у основних и штреднїх школох и у Войводини и у централней Сербиї будзе у чаше вельконоцних шветох, а такой по розпусту, 4. мая, будзе роботна собота.

Школски 2018/19. рок за основношколцох ше закончи 14. юния 2019. року. Маломатуранти свойо осемрочне школованє законча 31. мая, а од 17-19. юний буду покладац закончуюци испити.

Штредньошколцом, котри того школского року закончую штварту класу ґимназийох, школски рок готови 24. мая, школяром тророчних и штиророчних фахових школох 31. мая, а гевтим другим штредньошколцом 21. юния.

