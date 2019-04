Сотруднїцтво рускей редакциї радия РТВ и „Русин.фм“

НОВИ САД/ПРЕШОВ – „Гласи Руснацох зоз Войводини“ назва емисиї зоз хтору почало сотруднїцтво Рускей редакциї радия Радио-телевизиї Войводини (РТВ) и интернет радия „Русин.фм“ у Словацкей, преноши сайт РТВ.

Емисия Радио-телевизиї Войводини „Културна панорама“ редакторки Мариї Тот, на интернет радию „Русин.фм“ будзе емитована каждого вовоторку на 15,30 годзин и репризно стреду на 10 годзин.

На радио габох Рускей редакциї радия РТВ (100 MzH, 92 MzH и 107.1MzH) каждого пиятку у раншей програми, годно послухац рубрику хтору пририхтали колеґове зоз „Русин.фм“ радия.

Циль сотруднїцтва и черанки материялох же би ше Руснаци зоз швета повязали и информовали о нових и значних подїйох.

Тото сотруднїцтво реализоване зоз подписованьом протоколу на хторим робене скоро рок, а интернет радио „Русин.фм“ мож слухац оналйн на адреси www.rusyn.fm.

