Вишла априлска „Заградка”

НОВИ САД – Же на тогорочним Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї найнащивенши були представи за дзеци, шведочи и фотоґрафия на насловним боку априлского числа „Заградки”. У публики школяре зоз шицких школох ширцом Бачки и Сриму, дзе орґанизована настава руского язика, хтори патрели представу „Кандур у чижмох” своїх парнякох зоз Руского Керестура. Театралним фалатом за дзеци виведзеним на Мемориялу пошвецени и цали 18. и 19. бок.

О годзинох руского язика у школох у Кули и Вербаше вистки и фотоґрафиї на 2. боку, а яки резултати посцигли школяре на 10. Медзиокружним змаганю зоз руского язика, дознаце на 22. боку.

За литературну часц часописа вибрали зме стихи писательох Михайла Ковача и Миколи Скубана, и приповедки Мирона Будинския и Златки Чижмар, а ту и кратки твори преложени зоз сербского язика авторох Лїляни Крстич, Зорици Баїн Дюканович и Славки Петкович Ґруїчич.

Рубрика „Облачок до швета” пошвецена найпознатшей сербскей писательки сказкох Ґроздани Олуїч, хтора нєдавно умарла у Беоґрадзе.

О вельконоцним обичаю облїваня можеце пречитац у рубрики „Наш народни скарб”, а найвекшому християнскому швету – Пасхи пошвецени цали 10. бок.

У Малей заградки кратки писнї и приповедка, и тото цо наймладши найволя – илустрациї за фарбенє.

Же Китайски театер шветове чудо, и же вулкан Етна наисце барз опасни, прешвечице ше кед пречитаце рубрику „Най, най…”

