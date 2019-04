У коцурскей Школи представена керестурска Ґимназия

КОЦУР – У коцурскей ОШ „Братство єдинство” 17. априла школяром осмей класи руского оддзелєня представена Штредня школа „Петро Кузмяк” з акцентом на Ґимназию на руским наставним язику.

На презентациї участвовали спред Националного совиту Руснацох предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач и директорка Школи „Петро Кузмяк” Хелена Пашо Павлович котри зоз своїх аспектох представели можлївосц образованя на мацеринским язику.

Подробнєйши информациї о самей Школи, єй кабинетох, интернату и шицких змистох хтори понука, як и самим Керестуре, школяре ше могли упознац през квалитетни промотивни филм у хторим шицко представели сами школяре, професоре и директорка.

У руским оддзелєню коцурскей Школи єст єденацецерих школярох и промоцию провадзели з вельким интересованьом, а дзепоєдни ше вияшнєли же су заинтересовани уписац ше до Керестура.

На промоциї були присутни и директорка Школи „Братство єдинство” Славица Байор и професорка биолоґиї и членїца Националного совиту Руснацох Весна Раґаї-Цап.

