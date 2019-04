РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая нєшка Вельки пияток зоз хторим вирни означую здогадованє на дзень страданя и розпинаня на криж Исуса Христа.

У катедралним храме нєшка на 8 годзин богослуженє Читанє 12 страсних євангелийох праве о тих подїйох, а пополадню на 15 годзин Вечурня зоз покладаньом плащаници до гробу, такволане Хованє Исуса Христа, а будзе го предводзиц преосвящени владика Георгий зоз домашнїма священїками. То єдини дзень у року кед ше дзвони нє оглашую, єдино ше под час Хованя оглашує „керепкадло”.

Вирни после Хованя до позних годзинох можу присц до церкви поциловац плащаницу и помодлїц ше при Христовому гробу, як и цали дзень през Вельку соботу. После Хованя пред Божим гробом нєшка почина и Дзевятнїца до Божого милосердия.

На Вельки пияток строги пост у єдзеню, того дня ше нє роби чежки роботи, алє ше го препровадзує у цихосци и молитви, а ґаздинї по обичаю фарбя писанки.

