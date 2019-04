До ютра мож придац прияву за програми Фестивала „Червена ружа”

РУСКИ КЕРЕСТУР − Млади од 15 до 35 роки котри жадаю наступиц на тогорочним Фестивалу „Червена ружа”, як и авторе нових руских дзецинских шпиванкох хтори буду виведзени на тогорочним 51. „Червеним пупчу” свойо прияви можу послац до ютра, 20. априла.

Пропозициї котри одредзел и наведол Програмни одбор у Явней поволанки, як и Конкурс за нови руски дзецински шпиванки ище скорей обявени на нашим сайту www.ruskeslovo.com, а мож го достац и у Доме култури котри и орґанизатор Фестивала култури „Червена ружа”.

Роботи треба посилац на адресу Дома култури (з назначеньом: за конкурс), Русинска 75, 25233 Руски Керестур, а млади ше можу приявиц и на имейл ivana.dudass@gmail.com.

Тогорочни Фестивал будзе отримани 28. юния.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)