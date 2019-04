Отримани гуманитарни концерт у дюрдьовскей Школи

ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове стреду 17. априла, отримани гуманитарни концерт у котрим участвовали школяре тей школи, алє и наймладши зоз оводи „Дюрдєвак”.

Гуманитарни концерт бул орґанизовани з намиру же би ше помогло єдней фамелиї чия хижа згорела у огню. У тим нєщесцу згорел хижа у цалосци, алє зоз вельку помоцу и акцию до котрей ше одволал цали валал, фамелия нєодлуга достала помоц за будованє новей хижи.

Програма була богата, тирвала годзину и пол, а у нєй учествовали дзеци од першей по осму класу, як и дзеци зоз оводи котри ше представели зоз танцом, писню, ґлуму и рецитацию. На концерту присутни мали нагоду чуц и шпиванки на руским язику, а школяре III-3 одзеленя указали и руске облєчиво.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)