Робиц вецей на инклузиї дзецох до дружтва

РУСКИ КЕРЕСТУР – Любица Нярди, предсидателька Туристичного здруженя „Руски Керестур”, вчера привитала дзеци зоз Здруженя за помоц ментално нєдостаточно розвитим особом „Белава птица” зоз Кули.

Госци нащивели Замок и музейну збирку, Катедралну церкву св. оца Миколая, прешпацирали ше коло беґелю и ошвижели ше у Ресторану „Червена ружаˮ

– Уж вецей роки сотрудзуєм зоз Здруженьом „Белава птицаˮ, алє прейґ Школи. То уж длуга традиция, алє ме тераз замодлєли же бим их прияла до Замку и музею, же бим им поуказовала наш скарб, традицию и обичаї спред Туристичного здруженя – виявела за Рутенпрес Любица Няради.

После розпатраня музею у Замку, дзеци зоз „Белавей птициˮ зоз свою воспитачку специялистку за дзеци з окремнима потребами Йовану Кривокуча и зоз приправнїцу Соню Варґа, обишли Катедралу котру им представел керестурски капелан о. Михайло Шанта.

Шпациранє коло беґелю им була красна розвага, а ошвижиц ше пошли до Ресторану „Червена ружаˮ.

Тоту интересанту екскурзию у рамикох дньового пребуваня у „Белавей птициˮ орґанизовала Ивана Папуґа, дефектолоґ и координатор пребуваня, же би дзеци упознали места зоз котрих приходза, же би ше упознали зоз гражданами тих местох, алє и гражданє зоз нїма.

Почали з Керестуром, одкаль Мирослав Виславски з „Белавей птициˮ, котри жадал своїх товаришох упознац зоз местами на котри вон люби присц, а познєйше ше упознаю зоз другима валалами. Ивана Папуґова и заняти у тей установи жадаю вецей поробиц на инклузиї дзецох зоз окремнима потребами.

