Школяре попораєли побрежя беґелю

КОЦУР – Школяре Основна школа (ОШ) „Братство єдинство” вчера, 18. априла орґанизовала роботну акцию на коцурским беґелю.

Школяре висших класох ОШ вєдно зоз своїма наставнїками на побрежйох беґелю Дунай-Тиса-Дунай вихасновали красну хвилю и позберали шицке шмеце, пластичну амбалажу, офарбели мобилияри и огласни табли на вилєтним месце.

Инициятор роботней акциї була Еколоґийна секция коцурскей школи, а тоту школску акцию потримали и Месна заєднїца Коцур котра обезпечела мехи за шмеце и рукавици, як и Еколоґийни рух зоз Вербасу котри обезпечел материял за фарбенє и ужину за школярох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)