ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Велькопосни ход и паломнїцтво нас допровадзели до преслави торжества Христового Воскресеня, найвекшей подїї у историї спашеня – побиди живота над шмерцу, правди над нєправду, любови над нєнависцу.

Учашнїки зме нєпохоплївого за людски род, таїнства: Исус воскреснул з гроба, як и предсказал, дал нам живот вични и вельку милосц.

Його побида над шмерцу – то запорука и нашей побиди над силами зла, и ґаранция нашого воскресеня.

Воскресенє Христове нательо важна поїдя, же святи апостол Павло зоз нїм условлює сущносц християнского вироученя: „Кед Христос нє воскреснул, вец даремне нашо наказованє, даремна и наша вира” (І Кор. 15, 14).

Воскресенє Христово визначело нови сенс людскому животу, дало му смисел и ориєнтир.

Зоз своїм Воскресеньом з мертвих Христос утвердзує у нас виру до будуцого блаженного живота и дава силу уж тераз жиц з новим животом, яки нам даровани у святим Кресценю.

Пасха Христова нє лєм отвера перспективу нашого будуцого, алє дава сили и за терашньосц. Тото швето то швето нє лєм єдного дня, алє цалого живота. Пасха Христова – спонукнуце за нашо власне воскресенє прейґ преглїбеня духовного живота и дїялней вири, бо наша вира без дїлох остава мертва (Як. 2,20). Свята Церква нас поволує роздзелїц радосц Воскресеня Христового зоз другима.

Най Пасха Христова побудзи у нас чувствительносц на людску биду, смуток и церпенє, же би прейґ наших добрих дїлох други почувствовали присутносц воскреснутого Спасителя.

У нїм ми черпаме надїю, же после наших жемских трапезох и випробованьох, настанє за нас шветли дзень нового преображеного живота. А шветло Христового Воскресеня уж тераз ошвицує нашо церпеня, даюци им нови сенс и спасенне значенє.

Окремну радосц торочому швету дава подїя подзвигнуца нашого Апостолского еґзархату на Епархию Святого Миколая.

После петнац рокох иснованя Апостолского еґзархату од 2003. року, 6 децембра 2018. року, на швето святого отца нашого Миколая по григориянским календаре, наш Апостолски еґзархат бул подзвигнути на Епархию Святого Миколая зоз шедзиском у Руским Керестуре.

Зоз тим ришеньом зме постали самостойна церковна структура, як знак духовней дозретосци и церковней стабилносци. Зоз торжествену преславу преглашеня Епархиї, яке будзе 18. и 19. мая 2019. року, подзекуєме Господу Богу за вельки дар нашей Церкви прейґ заступнїцтва Пречистей Дїви Мариї и нєбесного покровителя святого Миколая.

Як возлюбени дзеци Божо и вирни ученїки Христа, веряци до Христового Воскресеня, предлужиме исц по надїйней драги, яка нам отворена зоз Христову Пасху, бо шветло яке зашвицело у Воскресеню нашого Спасителя, провадзи нас до спашеня.

Винчуєм Вам, дороги вирни нашей Епархиї, швето Воскресеня Христового. Нєзаходне шветло Христовей Пасхи най ошвицує наш живот и принєше до наших шерцох мир, радосц и надїю.

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

+ Георгий Джуджар

Ваш Владика

