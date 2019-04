Заводов Конкурс тирва по 6. май

НОВИ САД – Конкурс за софинансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметносци рускей заєднїци у Републики Сербиї котри розписал Управного одбору (УО) Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) тирва по 6. май.

Конкурс ше одноши на програми/проєкти чия реализация предвидзена у 2019. року зоз програмох очуваня нєматериялного културного скарбу рускей заєднїци и програмох сучасней уметнїцкей творчосци рускей заєднїци.

Документацию за приявйованє на Конкурс мож превжац на сайту Заводу за културу ВР.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)