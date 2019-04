Отримани Ярнї крос

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна школа ,,Петро Кузмяк” штварток, 18. априла, орґанизовала традицийни Ярнї крос, на уж добре познатим месце – у лєшику.

Kоло 230 школярох основних и штреднїх школох ше, спрам возросту, змагали у обегованю, на хторим ше за перши пейц места доставало диплому, а перши три достали сок и кекси.

Зоз Ярнїм кросом Школа означела и початок ярнього школского розпусту, настава ознова почнє 3. мая, а такой перша собота, 4. мая будзе роботна, кед ше буду одрабяц пондзелково годзини.

