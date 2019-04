Прилапена Рочна програма управяня и ґаздованя з польопривредну жему

ШИД – Општинска рада (ОР) на вчерайшей схадзки прилапела Рочну програму управяня и ґаздованя з польопривредну жему у державней власносци.

Як новинаром на конференциї потолковал Зоран Семенович, заменїк предсидателя ОР, ресорне министерство уж дало согласносц на спомнуту програму и остава же би конєчне слово дали и одборнїки Скупштини општини Шид на наступней схадзки.

Семенович прецизовал же найпознєйше у юлию будзе отримане явне лицитованє спомнутей жеми за 2019/20. рок же би парасти мали часу порихтац поля.

ОР тиж прилапела и план активносцох коло вибудови водоводу у валалу Люба, так же за средства локална самоуправа будзе конкуровац на конкурсу Покраїнсккого секретарияту за польопривреду, лєсарство и водопривреду АП Войводини у вредносци 20 милиони динари.

ОР будзе питац од Комисиї Влади Сербиї дошлєбодзенє же би ше у Народней библиотеки „Симеон Пищевич“ отворело єдно роботне место, а пре поступанє по пресуди Апелацийного суда по тужби дакедишнєй роботнїци библиотеки.

