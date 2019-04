Представнїки покраїнскей власци винчовали Вельку ноц

НОВИ САД – Винчованки з нагоди Велькей ноци по григориянским календаре вирним и священству упутели предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович, секретар Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Драґана Милошевич, як и городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич.

–Вирним, священству церквох и вирских заєднїцох котри тото швето преславюю по григориянским календаре, жадам же би тото найвекше християнске швето преповадзели у прешвеченю же у чаше котри приходзи, дружтво засноване на християнских началох будземе вєдно будовац. Най на нєдзелю шветочна радосц войдзе до каждого обисца и души и най швето Христового воскресенє шицким людзом и фамелийом принєше мир, щесце, здравє и благостанє, поручел у вельконоцней винчованки предсидатель Мирович.

Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, на чолє зоз Драґану Милошевич, повинчовал Вельку ноц шицким вирним котри ю славя по григориянским календаре.

–Вельконоцни швета нас оплеменюю и поволую же бизме подзелєли радосц зоз своїма ближнїма и допущели же би нас обняло чувство надїї до красшей будучносци – поручела у вельконоцней винчованки Драґана Милошевич.

Городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич виражел найсердечнєйши винчованки за Вельку ноц, з жаданьом же би го шицки препровадзели подзековни, задовольни и з виру до доброго у каждим з нас.

– Най нам тото найрадоснєйше християнске швето прейдзе у добрим здравю, фамелийним щесцу и миру, медзи своїма найблїзшима. Велька ноц треба же би нам врацела виру до лєпшей будучносци и здогадла нас на важносц пестованя моралних вредносцох и медзисобного уважованя – визначел медзи иншим Вучевич у винчованки.

