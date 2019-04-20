У Керестуре школяром буду подзелєни награди

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дружтво за руски язик, литературу и културу на шлїдуюци пияток, 3. мая, у Основней школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре на 12 годзин, школяром котри достали награди на Литературно-подобовим конкурсу за дзеци, школярох и студентох руского язика и литератури, подзелї награди.

Конкурс орґанизовани у рамикох 28. Дньох Миколи М. Кочиша, а на ньго сцигли аж 167 школярски роботи – 64 литературни роботи школярох основней и штреднєй школи и 103 подобово роботи. Од того числа, награди достаню 33-йо школяре за литературни роботи и 49-ро за подобово роботи.

Школяре як награду достаню кнїжку Миколи М. Кочиша „Писнї и приповедки за дзеци”, а кнїжка будзе подарована и тром виховательком и 18 наставнїцом руского язика хтори послали роботи на Конкурс.

(На насловней фотоґрафиї наградзени рисунок Кристини Русковски, школярки трецей класи).

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