Вчера бул Вельки пияток и Исусово хованє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Парохиянє керестурскей парохиї вчера означели Вельки пияток, а на 15 годзин у Катедралней церкви було служена Вечурня зоз покладаньом плащаници до Божого гробу, або Исусово хованє.

Предводзел ю преосвящени владика Георгий з домашнїма священїками – парохом о. Михайлом Малацком, и капеланами о. Владимиром Медєшом и о. Михайлом Шантом, шпиванє водзел дзияк Янко Виславски, а швичкаре були члени Церковного одбору.

У Вечурнї було вельо вирних котри участвовали у обходу коло церкви зоз плащаницу на хторей намальоване Исусово цело котру священїки потим „положели” до гробу. Шицки присутни у обходу коло оквеценого гробу циловали плащаницу.

Того року першираз за тот час домашнї Камерни хор Катедралней церкви св. оца Миколая под руководзеньом Лидиї Пашо шпивал тропар „Благородни Осиф” хтори пошвецени плащаници.

До позних вечарших годзинох вирни приходзели помодлїц ше ґу Божому гробу, а можу то зробиц и нєшка през цали дзень по 20 годзин кед почина Пасхалне бдїниє.

