Проф. др Юлиян Рамач достал Златну значку КПЗ Сербиї

БЕОҐРАД – У Беоґрадзе, штварток 18. априла, додзелєни Златни значки Културно-просвитней заєднїци (КПЗ) Сербиї, преноши сайт Рускей редакциї Радио-телевизиї Войводини.

Програма додзельованя отримана у Народним театре. Медзи 60 добитнїками того значного припознаня и проф. др Юлиян Рамач, хторого за награду предложело Дружтво за руски язик, литературу и културу з Нового Саду.

-Винчуєме др Рамачови, а Културно-просвитней заєднїци Сербиї дзекуєме на прилапеним предкладаню – гвари ше у писме котре послала секретар Дружтва за Руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа.

