Виберанки у України, гласанє будзе и у Амбасади у Беоґрадзе

БЕОҐРАД – На ютре, 21. априла, у другим кругу предсидательних виберанкох у України, у Медзинародней мисиї припатрачох Шветового Конґресу Українцох, знова буду троме члени Союзу Руснацох Українцох Сербиї – Боґдан Виславски, Йоаким Грубеня и Велимир Паплацко. Їх задаток будзе надпатранє одвиваня виберанкох у Амбасади України у Сербиї у Беоґрадзе.

Гражданє України буду мац можлївосц виберац медзи двома кандидатами хтори вошли до другого кругу, а то терашнї предсидатель України Петро Порошенко и Володимир Зеленски.

