ЕПАРХИЯ СВ. О. МИКОЛАЯ – У шицких парохийох нашей Епархиї котри ше ровнаю по юлиянским календаре на ютре, 21. априла, будзе означена Квитна нєдзеля – як спомин на євангелску подїю кед народ у Єрузалиму Исуса Хруста привитал з багнїтками.

У тих наших парохийох на Квитну нєдзелю буду служби Божо по звичайним розпорядку, а на нїх вирни достаню и пошвецени багнїтки – символ Квитней нєдзелї.

