Атмосфера у екипи приноши добри резултат

Фодбалски клуб „Искра” остатнї даскельо роки зазначує барз добри резултати и за тот час им ше удало зоз Медзиопштинскей лиґи войсц до Подручней фодбалскей лиґи Суботица, у котрей су, уж два роки при самим верху таблїчки и лєм на крочай од найвекшого успиху у историї, а то пласман до Войводянскей лиґи.

През тоти даскельо роки бавяцки кадер ше менял, дзепоєдни бавяче закончели кариєру, дзепоєдни прешли до других клубох, алє даскельо бавяче у Искри през цали тот час и роками су уж косцанїк на котрим ше будує екипа и бависко тей екипи, а єден з нїх и Дамян Ґубаш зоз Коцура.

Предводнїк тей успишней ґенерациї коцурских фодбалерох капитен Искри Дамян Ґубаш, котри одмалючка у Клубу и под час його кариєри ше зменєли даскельо ґенерациї фодбалерох. Було ту и ґенерациї барз добрих фодбалерох, котри заш лєм нє зазначовали таки добри резлутати.

– Шицки тоти роки кельо бавим за перши тим бавел сом наисце зоз добрима бавячами, медзитим розлика медзи тоту ґенерацию и другима у тим же тераз нєт подзелєня у екипи, такволани клани, алє зме шицки пайташе и у зоблєкальнї ше чувствує добра клима и „хемия” медзи бавячами. Нєт звади, а то по моїм думаню наша найвекша моц пре котру зме, ниа, ознова у верху таблїчки. За добри резултати тей ґенерациї Искрових фодбалерох тиж у велькей мири заслужна и управа клуба, котра ше намага обезпечиц шицки нєобходни условия и за тренинґ и за змаганя – гвари капитен Искри Дамян Ґубаш.

НОВА НАГОДА ЗА УХОД ДО ВОЙВОДЯНСКЕЙ

Прешла сезона за коцурски фодбал була єдна од найуспишнєйших потераз, понеже Искра векшу часц сезони була на першим месце на таблїчки, а на концу закончела як треца и бавела бараж за уход до Войводянскей лиґи у котрим од нєй була лєпша лєм екипа Червинки.

После нєуспиху у баражу зоз Клуба пошли даскельо бавяче котри були стандардни, та ридко хто очековал же Искра може ознова буц конкурентна у борби за перше место, а циль бул закончиц сезону медзи першима пейц екипами.

– У тей хвильки зме на другим месце на таблїчки и наздавам ше же витримаме затримац тото друге место. Кед нам ше враца голєм двоме бавяче думам же будземе и лєгчейше победзовац. До конца єст ище вельо змаганя, а медзи нїма и два чежки змаганя, процив Пролетера зоз Равного Села и процив Радничкого зоз Баймоку котри буду ключни, а по моїм думаню, кед би ше нам удало победзиц у Баймоку, вец друге место на таблїчки реалне. Перши чежко же можеме буц понеже Войводина зоз Бачкого Ґрадишта ма дакус лєгчейши розпорядок од нас и нє верим же може даґдзе „кикснуц” – гвари Дамян.

ПОКАЛЇЧЕНЯ И СУСПЕНЗИЇ НАЙВЕКШИ ПРОБЛЕМ

Ярня часц сезони принєсла велї проблеми, понеже пре нєодвитуюцу тренерску лиценцу Искра мушела пременїц тренера, та место Александра Петровича пришол Мирослав Кнежевич, котри нє мал вельо часу упознац екипу и бавячох. Окрем того, у ярнєй часци сезони Клуб ма вельо проблеми зоз покалїченима бавячами пре котрих пририхтуюца часц нє могла буц одробена на найлєпши способ, а тоти проблеми ше предлужели и на початку полусезони, та, наприклад, найлєпши ґолґетер Искри Радован Ґаґович у ярнєй часци сезони одбавел лєм єдно змаганє. У екипи у каждей хвильки єст голєм двоме бавяче котри пре покалїченє нє можу помогнуц, а кед ше ґу тому дода и даєдна суспензия пре жовти и червени картони вец ше случує же екипа на змаганє пойдзе зоз єдну, або двома резервами.

– Покалїченя бавячох и суспензиї пре картони нам правя вельки проблем тей яри. Потераз зме ище анї єдно змаганє нє одбавели комплетни, а по моїм думаню, анї нє одбавиме. Найбаржей нам хиби наш найлєпши стрилєц Ґаґович, котрому на змаганю у Нєґошеве зламали нос и вон нє годзен бавиц сиґурно ище даскельо наиходзаци кола. Окрем нього на каждим змаганю даєден ключни бавяч достанє други жовти картон, та на шлїдуюцим нє бави, а кед нїхто нє ма проблеми зоз картонами, вец дахто покалїчени и так доокола – заключує Дамян Ґубаш.

Руководство и навияче Искри ше наздаваю же ше и тоти проблеми зоз покалїченями бавячох и суспензиями успишно риша, та же и Искра голєм єдну часц сезони одбави комплетна и же годна указац же є справди єдна од найлєпших екипох у лиґи.

