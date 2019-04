На обуки мож научиц як приявиц сезонских роботнїкох

КУЛА – На ютре, 23. априла у Кули од 12 до 14,30 годзин, у малей сали Скупштини општини будзе отримана обука за приявйованє сезонских роботнїкох котре орґанизує NALED.

Викладац буду фаховци зоз Порцийней управи котри насампредз представя як заплановане же би функционовал нови Закон о сезонских роботнїкох, будзе потолковани його правни рамик, а векша часц будзе унапрямена на обуку гражданох як приявйовац роботнїкох прейґ сайту.

Орґанизує ше го пре представянє релативно єдноставней процедури анґажованя и приявйованя, цо би требал робиц кажди ґазда самостойно, и же би ше указало же то мож зробиц и без поштреднїцтва аґенцийох. Викладанє отвореного типу и можу присуствовац шицки заинтересовани.

