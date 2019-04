Вчера бул перши дзень Пасхи, нєшка мированє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни керестурскей парохиї вчера преславели перши дзень найвекшого християнского швета – Воскресеня Христового – Пасхи, а нєшка на други дзень швета у шицких Службох Божих будзе и мированє.

Вчера на 10 годзин Архиєрейску Службу Божу предводзел наш владика Георгий, а сослужели домашнї священїки парох о. Михайло Малацко и капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта.

Швичкаре були 12-ерме члени Церковного одбору, апостол читал и шпиванє предводзел домашнї дзияк Янко Виславски, а тиж и домашнї Хор церкви св. Оца Миколая зоз руководительку Лидию Пашо.

Як то традиция на Пасху, Євангелске читанє священїки и владика читали на шейсцох язикох: на церковнославянским, греческим, латинским, руским, українским, и горватским.

Владика у казанї повинчовал швето и визначел же Пасха значи преход, з Исусовим воскрешеньом – преход од шмерци до живота, прецо наша радосц вична – бо так як Исус за нас умар и воскреснул, так и ми раз воскрешнєме на вични живот.

По Служби владика и священїки у обходу у церковней порти пошвецели и кошарки зоз паскалним єдзеньом и присутних вирних хторих було у вельким чишлє, як домашнїх, так и госцох.

Нєшка на други дзень Велькей ноци буду штири Служби Божо у Катедралней церкви, на 8, на 10, на 11,30 и на 19 годзин, а на 16 годзин будзе и Служба у манастире Малих шестрох на Циґлашоре. У шицких Службох будзе и мированє.

На треци дзень швета, Служби Божо буду як на швета, значи нє будзе дзецинска на 11,30 годзин.

Керестурци отримую и обичай облїваня, та нєшка на други дзень пооблївани буду дзивчата и жени, а ютре вони буду ходзиц по облїваню леґиньох и хлопох.

На треци дзень Пасхи, 23. Априла пада и швето Дзуря, та того дня Служби у Катедрали буду на 8 и 19 годзин а велька на Служба Божа зоз пошвецаньом жита на 10 годзин лєм у Водици.

