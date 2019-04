КОЦУР – У коцурскей грекокатолїкей церкви Успения Пресвятей Богородици вчера, 21. априла, преславена Квитна нєдзеля.

На Утринї коцурски парох о. Владислав Рац пошвецал багнїтки, хтори на службох Божих вирним дзелєли члени Церковного одбору. Багнїтки вирни ношели дому и на теметов.

Шлїдуюцей нєдзелї, 28. априла, по юлиянским календаре найрадоснєйше християнске швето Велька ноц.

