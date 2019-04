КОЦУР – И у старовербаскей парохиї вчера, 21. априла, означена Квитна нєдзеля, а дзень пред тим, всоботу була и велька споведз.

Грекокатолїцка церква у Старим Вербаше на богослуженю на Квитну нєдзелю була полна, а Службу служел о. Алексей Гудак.

По багнїтку до двох Службох вкупно пришли коло 190 парохиянє, а всоботу ше у тей парохиї висповедали 55-еро парохиянє.

