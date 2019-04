У Школи Петро Кузмяк означени Дзень планети жеми

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Штреднєй школи Петро Кузмяк пияток означени 22. април, Дзень планети Жеми, а окремну активносц з тей нагоди професорка биолоґиї Тереза Катона витворела зоз штредньошколцами хтори наставу окончую по ИОП-у (Индивидуалней образовней програми).

Школяре з тей нагоди сцели указац на нагромадзованє пластичного одпаду и як вон загрожує живи штредок, та направели планету Жем з материялу хтори ше рециклує як цо стари папер и мещки, и наполнєли ю з пластичнима фляшками.

По словох професорки Катоновей, на тот способ сцели прицагнуц повагу других школярох а презентация тей роботи зоз сликами була виложена у школским голу.

Источашнє школяре актере мали нагоди учиц през интердисциплинарни приступ и розвивац одредзени важни схопносци.

