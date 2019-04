У римокатолїцкей церкви у Коцуре преславена Велька ноц

КОЦУР – У римокатолїкей церкви у Коцуре вчера, 21. априла, преславена Велька ноц. Паноцове Кароль Сабадий и Карло Милер у церкви пошвецели коло 40 вельконоцни кошарки котри парохиянє принєсли до церкви.

Дзеци котри ходза на виронауку и дзеци котри у школи виучую мадярски язик, после Служби отримали кратку програму на тему Воскресеня Исуса Христа.

На програми дзеци шпивали и рецитовали, а у стихох було описане Исусово страданє и воскресенє. Програма, котру з дзецми порихтала Ґабриєла Зупко, була на сербским и мадярским язику.

По законченю програми шицки дзеци у церкви достали дарунок и чоколадного заячка, котри обезпечели паноцове и члени Церковного одбору римокатолїцкей церкви.

