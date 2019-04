Отримана вельконоцна роботня у Вербаше

ВЕРБАС – У КПД „Карпати” и того року, всоботу 20. априла, отримана дзецинска роботня на котрей з нагоди наиходзацей Велькей ноци фарбели писанки и през едукативну приповедку учели о тим швету.

Роботню отримала Славица Мали, професорка руского язику, котра дзецом цо ходза на факултативне виучованє руского язика през креативну роботню бешедовала о обичайох вязаних за Вельку ноц, а школяре рисовали, фарбели писанки и учели о традициї котра ше пестує през швета.

По законченю роботнї, кед писанки були офарбени, дзеци орґанизовали мале змаганє же би дознали же чийо вайцо найтвардейше, як и облїванє на котрим перше хлапци облївали дзивчата, а потим дзивчата хлапцох.

На роботнї участвовали коло 40 дзеци зоз ОШ „Братство єдинство”, ОШ „20. октобер” и ОШ „Светозар Милетич”.

