Вчера пошвецени багнїтки

ШИД – У наших грекокатолїцких церквох у општини Шид, вчера на швето Квитну нєдзелю на Службох Божих пошвецени багнїтки.

У Шидзе Службу Божу служел парох о. Михйало Режак и у казанї визначел значносц швета кед Исус уходзел до Єрусалиму, а народ го витал зоз палмовима конарами.

Паноцец Режак пошвецел багнїтки хтори вирни потим одношели до своїх обисцох и чували през рок.

Служби Божо у Беркасове и Бикичу зоз пошвецаньом багнїткох служел парох о. Владимир Еделински Миколка.

Торжествено було и у церкви у Бачинцох дзе Службу Божу служел и багнїтки пошвецел парох о. Дарко Рац.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)