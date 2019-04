Исусово церпенє найвекши доказйого любови ґу нам

НОВИ САД – Новосадянє Квитну нєдзелю преславели на Богослуженьох у Церкви св. апостолох Петра и Павла, а служел парох о. Юлиян Рац, хтори пошвецел багнїтки, хтори вирни потим однєсли до своїх обисцох, подобно як и православни вирни, так же у городзе всоботу и внєдзелю було видно велїх людзох зоз багнїтками у рукох.

У своєй казанї парох о. Рац наглашел же славиме торжествени уход Исуса Христа до Єрусалиму, славиме и уход до страсного тижня, алє треба роздумовац и о себе и своїх грихох. Треба же бизме у духу одламали палмово конарчки и кричали „благословени хтори приходзи у мено Господнє”.

– Исус пришол на тот швет, то мисия одкупеня, а ми треба вше же бизме були подзековни. Треба же бизме уж ту на жеми дожили воскресенє. Замеркуйме и же Исус уходзел до Єрусалиму на маґарцу, скромно, гоч є Цар нєба и жеми. Христа шветочно дочековали, алє исти людзе потим место „Осана” (виратуй Господи), кричали „Розопнї го”. Церпенє, то и найвекши доказ Исусовей любови ґу нам – гварел парох новосадски о. Рац.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)