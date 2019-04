Велї госци пришли до беоґрадскей парохиї

БЕОҐРАД – Беоґрадски вирни Квитну нєдзелю преславели на 18 годзин у своєй каплїци у Вишеґрадскей 23, а даскельо медзи нїма вихасновали и нагоду вельконоцней споведзи.

На Служби було коло 30 вирних, котри походза зоз скоро шицких наших пархийох – Миклошевци, Петровци, Вуковар, Шид, Керестур, Коцур, Дюрдьов, Митровица, алє и зоз Босней, та аж и дзепоєдни зоз України котри ту на дочасовей роботи, а биваю у Горнїм Милановцу, и велї други. После пошвецаня багнїткох, вирни ше розишли радосни до своїх домох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)