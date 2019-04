Багнїтки пошвецени и у Митровици

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Митровацки вирни у красним чишлє пришли привитац Исуса и преславиц Квитну нєдзелю до своєй церкви и прияц пошвецену багнїтку.

Окрем Митровчанох, ту були и вирни зоз Латярку, а пред саму Службу ше велї споведали. Окрем домашнїх грекокатолїкох, були присутни и даскелї православни а по мацери Руснаци, як и єден православни богослов зоз Сримских Карловцох котри першираз зоз радосцу участвовал на грекокатолїцкей Квитней нєдзелї. Тиж так було и надосц дзеци, а дзепоєдни ше медзи нїма и причащали, понеже уж мали Першу Причасц.

После Служби по українским обичаю вирни себе винчовали швето зоз багнїтку, зоз котру благо били єдни других и висловююци традицийне „Шутка бє, я не бю, за тиждень буде Великдень” („Багнїтка биє, я нє биєм, о тидзень будзе Велька ноц”).

