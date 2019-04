ФК ,,Русинˮ – ,,Стари ґрадˮ Бачка Паланка 1:1

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох 23. кола Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, внєдзелю 21. априла, ФК ,,Русинˮ одбавел нєришено зоз ФК ,,Стари ґрадˮ 1:1 (1:1) зоз Бачкей Паланки.

На домашнїм терену, пред коло 400 патрачох, за ФК ,,Русинˮ у 28. минути ґол посцигнул Кочиш Стефан, а зоз процивней екипи у 7. минути ґол дал Влаїч Жарко.

После того змаганя, ,,Русинˮ ше нашол на 4. месце на таблїчки, а процивнїцка екипа першопласована.

Судия змагня бул Душан Панчич, а делеґат Деян Андрич. У идуцим колє, ,,Русинˮ будзе госцовац у Оджаку, процив ФК ,,Оджакˮ.

