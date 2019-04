Прилапена Рочна програма защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми

ШИД – Одборнїки Скупштини општини (СО) Шид, вчера на схадзки хтора отримана по швидким поступку на вимогу Општинскей ради, вигласали Рочну програму защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми у державней власносци.

СО тиж вигласала и Одлуку о доставаню, хаснованю, управяню и розполаганю з маєтком у власносци општини.

Принєшена и Одлука о доставаню и розполаганю з квартелями у явней власносци општини.

Схадзка була заказана зоз предложеним дньовим шором лєм за тоти три точки односно предлоги одлукох.

