На шейсц змаганьох 35 ґоли

ШИД – У 15. колє Општинскей фодбалскей лиґи Шид, фодбалере Сримцу з Беркасова на госцованю уЛюби победзели Єдинство зоз 4:0.

Єднота дома у Шидзе победзела ОФК „Бинґулу” зоз аж 9:1, а ОФК „Бачинци” страцели у Батровцох од Омладинца зоз 2:1.

На таблїци Сримец перши зоз 40 бодами, Єднота друга ма 37 боди, а ОФК „Бачинци” на дзешатим месце (од 12 екипох) зоз 13 бодами.

У идуцим колє Сримец дома будзе бавиц процив Єдинства (М), Ґраничар у Ямени дочекує Єдноту, а ОФК „Бачинци” дочекую Борец з Илинцох.

