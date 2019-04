ШИД – У 21. колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, фодбалере ОФК „Бикич”дома победзели Шумар з Оґару зоз 2:1.

Крушедол победзел Обилич 1993 зоз Куковцох зоз 3:0, а Гайдук з Вишнїчева дома страцел од Митросу зоз Сримскей Митовици зоз 2:1.

На таблїчки Гайдук други зоз 41 бодом, ОФК „Бикич” тераз треци зоз 40, а Обилич 1993 штварти зоз 39 бодами.

У 22. колє у Куковцох буду бавиц Обилич 1993 и ОФК Бикич, а у Мандєлосу Фрушкогорец дочекує Гайдук.

