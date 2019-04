Кажде може присц на обуку як приявиц сезонских роботнїкох

КУЛА – У малей сали Скупштини општини Кула, нєшка од 12 до 14,30 годзин, будзе отримана обука за приявйованє сезонских роботнїкох котре орґанизує NALED.

Викладац буду фаховци зоз Порцийней управи котри насампредз представя як заплановане же би функционовал нови Закон о сезонских роботнїкох, будзе потолковани його правни рамик, а векша часц будзе унапрямена на обуку гражданох як приявйовац роботнїкох прейґ сайту.

Орґанизує ше го пре представянє релативно єдноставней процедури анґажованя и приявйованя, цо би требал робиц кажди ґазда самостойно, и же би ше указало же то мож зробиц и без поштреднїцтва аґенцийох. Викладанє отвореного типу и можу присуствовац шицки заинтересовани.

